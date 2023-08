Des Égyptiens pour arbitrer le choc

La Confédération Africaine de Football (CAF) a fait son choix. Dans le cadre de l’ultime match décisif des Guépards face au Mozambique le 09 septembre prochain, les quatres arbitres de la rencontre seront des Égyptiens.

Le Bénin et le Mozambique vont se retrouver le 09 septembre dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Match crucial pour le Bénin. Une victoire et les Guépards de Gernot Rohr seront qualifiés pour disputer la CAN en Côte d’Ivoire. Et pour ce choc, la CAF a porté son choix sur des officiels égyptiens.

Mohamed Abdel Elsaid Hussien sera l’arbitre central, son premier assistant est Sami Mohamed Abouzid Halhal. Youssef Wahid Youssef Elbosaty sera le second arbitre de touche. Le rôle de 4e arbitre revient à Mahmoud Elbana.

La rencontre se jouera à l’Estádio Nacional do Zimpeto le 09 septembre. Coup d’envoi à 14h.

J.S

4 août 2023 par ,