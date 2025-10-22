Dans la journée du 21 Octobre 2022, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des personnes d’un certain âge dénommées « Sage de Parakou » qui ont lancé un appel aux sept (7) sages de la Cour constitutionnelle . Une démarche qui s’inscrit dans la paix en cette période électorale. Mais à y voir de près, lesdits sages ne sont que des militantsdu parti LD. Après verification, les fameux sages ont toujours été du côté du président Boni Yayi lors de ses sorties publiques . En témoigne les photos prises lors des obsèques de feu de feu Fataou Adjibi à Parakou en septembre dernier.

Les sages de Parakou aux côtés du président des LD a Parakou

