Des Chefs de diplomatie saluent le leadership du Maroc pour la concrétisation de l’initiative

Du renfort pour le Processus des Etats Africains de l’Atlantique (PEAA). Réunis, ce jeudi 8 mai 2025, à Praia (Cap Vert), en marge de la 5ème réunion ministérielle du PEAA, les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays ont salué le soutien constant du Royaume du Maroc et son leadership pour la concrétisation effective de ce Processus et le renforcement de cet espace de concertation et de coopération.

En marge de la 5ème réunion ministérielle du PEAA tenue, ce jeudi, à Praia, les Chefs de diplomatie ont souligné dans leur déclaration que la tenue d’une telle réunion du processus des Etats Africains Atlantiques est la consécration de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à faire de l’espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagées.

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration régionale du Cap Vert, José Fiomeno de Carvalho Dias, a salué le soutien constant du Maroc et le rôle décisif du Secrétariat permanent du Processus, basé à Rabat, dont la coordination a été essentielle à l’avancement de cette initiative.

M. José Fiomeno de Carvalho a réitéré la pleine disponibilité du Cap Vert pour continuer à travailler de manière coordonnée avec tous les Etats membres en faveur d’un Atlantique de paix, de prospérité et de développement partagé.

Le représentant de la République du Bénin a salué le leadership du Royaume du Maroc pour la concrétisation effective de ce Processus, saluant la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Cette vision est aujourd’hui plus pertinente que jamais dans un monde en pleine mutation, fragmenté par des divisions géopolitiques et en quête de nouveaux équilibres pour sa stabilité”, a-t-il ajouté.

Le ministre gambien des Affaires étrangères, de la Coopération Internationale et des Gambiens à l’étranger, Mamadou Tangara, a indiqué que la présente réunion illustre le leadership du Maroc qui prouve que ce processus "nous appartient tous, sachant que la vision découle de la sagesse de SM le Roi Mohammed VI qui a toujours prôné que l’espace atlantique “soit un espace de solidarité, de paix et de prospérité".

“Le Royaume du Maroc fait preuve encore une fois de leadership en partageant ses moyens. Nous ne pouvons que remercier SM le Roi pour cette vision pleinement panafricaine”, s’est réjoui Mamadou Tangara. Selon lui, la rencontre de Praia marque également la volonté commune de travailler ensemble.

Pour le chef de la diplomatie de Sao Tomé et Principe, la réunion est “très positive”. M. Ilza Maria dos Santos Amado Vaz n’a pas manquer de réaffirmer l’engagement de son pays de définir et implémenter les stratégies basées sur le dialogue politique.

Quant au ministre ghanéen des Affaires étrangères, il a aussi apprécié cette initiative royale qui offre une plateforme idoine pour renforcer les liens de coopération entre les pays de l’espace atlantique.

M. Samuel Okudzeto Ablakwa a appelé à intensifier la coopération sur le plan sécuritaire pour contrer les menaces croissantes dans l’espace atlantique et aux activités criminelles et de piraterie.

La secrétaire d’État aux organisations internationales de la République de Guinée équatoriale, Mari-Cruz Evuna Andeme, a relevé la pertinence de ce Processus initié par le Roi du Maroc, qui offre l’opportunité de discuter des défis auxquels font face les pays de l’espace atlantique.

PEAA : Initiative royale pour la paix, la prospérité partagée et le rayonnement de l’Atlantique

Cette initiative portée par le Royaume du Maroc devrait appuyer les efforts collectifs des pays africains atlantiques visant à promouvoir l’emploi, la santé et le bien être de leurs populations, a-t-elle indiqué.

L’ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine pour la coopération internationale, Mohamed Methqal, a souligné l’importance de cette réunion ministérielle dans la mesure où elle intervient pour mettre en oeuvre l’initiative de SM le Roi, qui a prôné cette initiative pour la paix, la prospérité partagée et le rayonnement de cette façade atlantique.

La rencontre a permis d’adopter le premier rapport de mise en oeuvre de cette initiative depuis son lancement, et d’acter les différentes recommandations formulées par plusieurs ministres et la prochaine échéance qui va être une réunion ministérielle en marge de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2025.

La réunion ministérielle des Etats Africains Atlantiques à Praia fait suite aux réunions ministérielles tenues en 2022, 2023 et 2024.

Le PEAA réunit les pays africains ayant une façade atlantique avec pour objectif de promouvoir la coopération régionale et le développement durable.

