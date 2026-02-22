dimanche, 22 février 2026 -

4e édition du FInAB

Des Certificats de reconnaissance et de participation décernés sur le Nigeria Day




Le Nigeria Day, l’une des principales innovations de la 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), s’est déroulé ce samedi 21 février 2026, dans une ambiance exceptionnelle au cours de laquelle plusieurs certificats de participation et de reconnaissance ont été décernés à plusieurs personnalités.

Le Nigeria Day fut une journée riche en émotions, en échanges culturels et en performances artistique ce samedi 21 février 2026, au Family Beach de Cotonou. Organisé dans le cadre du Festival international des arts du Bénin, elle a permis de célébrer la coopération culturelle et économique avec le grand voisin de l’Est. Les prestations de J-Martins et de Bracket, ainsi que d’autres artistes et groupes folkloriques venus du Nigéria, ont marqué les esprits et confirmé toute la puissance et l’influence de la scène musicale nigériane.
Au terme de cette journée spéciale, plusieurs certificats de participation et de reconnaissance ont été délivrés.

𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
• Mr Jaleel Olasunkanmi, Vice-Chancellor d’Ojaja University & Professeur de danse
• Mr Olatunde Obajeun
• Dr Lucky Onoriode, Executive Director – African Travel Commission
• Ms Degbetuwa Sammy, Director – Creek Inns Ltd
• Mr Hussein Momodu, Edo State Chairman – Benin Republic
• NIDOWWIB
• NIDO

𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞
• Dr Olanma Ojukwu
• Mr Dine Bouraima
• Mr Kazeem Balogun
• Mrs Abisoye Odeyemi
• Mr Onung Nkereuwem
• Dr Anthony Elumelu
• Mr Pelu Awofeso
• Mr Lucky George
• Dr Bonny Botoku
• Amb. Bukar Kalambé, Chargé d’Affaires a.i. – Ambassade du Nigeria en République du Bénin
• HRH Olori Dr Omolara F. Mac Gregor, Olori of Egbaland
• Embassy of Nigeria, Cotonou
• Dr Badaki Ali, President – Federation of Tourism Associations of Nigeria.

F. A. A.

22 février 2026




