Déroulement sans anicroche du vote à Abomey-Calavi

Le scrutin législatif a démarré dimanche 08 janvier 2023 à Abomey-Calavi dans la 6e circonscription électorale. La plupart des bureaux de vote ont ouvert à 07h. Un léger retard est observé à certains endroits.

Les béninois élisent dimanche 08 janvier 2023 les députés de la 9e législature. 6,6 millions d’électeurs sont attendus dans 17 749 postes de vote pour accomplir leur devoir citoyen.

A Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi, les bureaux de vote ont ouvert. Au centre de vote du CEG le Plateau, on dénombre 12 postes de vote. La plupart a ouvert à 07h. Un retard de 10 à 15 mn est observé au niveau de certains bureaux de vote. Pour cette matinée, on note un faible engouement des populations.

Au complexe scolaire Elitaire, tout se déroule normalement. Pas d’incident. 08 bureaux de vote sont ouverts. Les agents électoraux déployés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont en place et reçoivent les électeurs. Tout le matériel électoral nécessaire pour le déroulement du vote est à disposition.

Même ambiance à l’EPP de Womey Yenawa. 06 postes de vote sont ouverts et les électeurs en cette matinée sortent à compte goutte accomplir leur devoir citoyen.

Pour cette élection législative, 109 députés dont 24 femmes au moins seront élus. 07 partis politiques sont en lice. Il s’agit du Bloc Républicain (BR), l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), le Mouvement populaire pour la libération (MPL), Les Démocrates et la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

F. A. A.

