CAN Maroc 2025

Derniers préparatifs à Rabat pour les Guépards du Bénin




Les Guépards du Bénin peaufinent leur préparation au Maroc à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Installée au Ziaida Palace & Spa de Benslimane, l’équipe du Bénin affiche un effectif presque complet. L’ambiance est studieuse chez Les Guépards.

Seul Junior Olaitan manque encore à l’appel. Son arrivée est attendue dans les prochaines heures.

Ce mercredi 17 décembre, le groupe effectuera une séance d’entraînement à 16h30.

Jeudi matin, les Guépards quitteront Benslimane pour rejoindre Rabat. Là, ils s’installeront à l’hôtel Tour Hassan Palace.

Dans l’après-midi, à 15h, une cérémonie officielle de remise du drapeau aura lieu à l’ambassade du Bénin à Rabat.

La CAN Maroc 2025 réunit 24 sélections africaines du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 . Elle se disputera sur plusieurs sites du royaume. La finale est prévue à Rabat.
M. M. 

16 décembre 2025




