Dernier délai fixé pour les demandes d’attestation de BTS

Il sera mis fin à la délivrance des attestations du diplôme du Brevet de Technicien Supérieur (BTS). Les détenteurs de ce diplôme des sessions de 2002 à 2018 sont invités à en faire la demande. Selon le communiqué du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les ayants droit doivent faire la demande à la Direction des Examens et Concours au plus tard le 30 juin 2022.

