jeudi, 11 septembre 2025

Derbies en Italie et en Angleterre, une dispute entre deux Reals en Espagne : ne manquez pas les matchs phares de la semaine !




Le week-end prochain nous réserve de nombreux matchs de football prestigieux. Vivez des émotions fortes et ressentez l’excitation non seulement en regardant les bagarres entre les meilleures équipes d’Europe, mais aussi en consultant les pronostics du meilleur site de paris sportifs international. Pariez avec les meilleures cotes sur la plateforme 1xBet et n’oubliez pas de respecter les règles du jeu responsable !

Derby d’Italie

Lors du match crucial de la 3ᵉ journée de Serie A, les principaux prétendants au titre se mesureront : la Juventus et l’Inter. En début de saison, les Bianconeri n’ont pas seulement fait le plein, mais ont également conservé leurs cages inviolées après leurs victoires contre Parme et Gênes.

Les Nerazzurri ont entamé la campagne avec deux matchs totalement différents, tant par leur contenu que par leurs résultats. L’équipe milanaise a d’abord dessoudé le Torino 5-0, avant de subir un échec regrettable face à l’Udinese devant son public (1-2).

Les matchs entre ces clubs sont toujours basés sur des principes, mais il convient de souligner l’importance de la rencontre à venir pour le classement. Les joueurs de Cristian Chivu doivent se remettre de leur revers du dernier tour et ne pas se laisser distancer par les leaders du championnat. La Juventus devra confirmer ses ambitions et sa volonté de se battre pour le titre.

Cotes : victoire de la Juventus : 2,845, victoire de l’Inter : 2,983, match nul : 3,09

Derby de Manchester

Les Citizens continuent de traverser des turbulences. L’équipe de Pep Guardiola navigue sur des eaux troubles à chaque match, ce qui se révèle par l’alternance des matchs fantastiques et des calvaires, se positionnant à la 13ᵉ place de la Premier League après trois journées. Les blessures de Mateo Kovačić, Rayan Cherki et Omar Marmoush minent davantage l’optimisme. Parmi les points positifs, la recrue estivale Tijjani Reijnders s’est parfaitement intégrée à l’équipe et Erling Haaland a enfin atteint son meilleur niveau.

Lors de la dernière journée du championnat anglais, Manchester United a décroché sa première victoire de la saison en venant à bout de Burnley 3-2. Auparavant, les Red Devils avaient été les héros des mèmes Internet suite à une lourde débâcle en coupe face à Grimsby, une équipe de quatrième division anglaise. Le fauteuil de l’entraîneur principal, Ruben Amorim, ne cesse de trembler et on ne peut qu’exprimer sa sincère sympathie au Portugais. Manchester United se crée de nombreuses occasions dangereuses sous sa direction et mérite mieux, mais le football n’est pas toujours équitable.

Le derby à l’Etihad promet un spectacle imprévisible et riche en émotions. Les rivaux jurés ont des choses à prouver, tant aux supporters qu’à eux-mêmes.

Cotes : victoire de Manchester City - 1,714, victoire de Manchester United - 4,815, match nul - 4,26

Madrid rendra visite à l’autre Real

Le Club royal a pris un excellent rythme et compte trois victoires consécutives à son actif. Le manager Xabi Alonso a travaillé dur sur le jeu de combinaison des Blancos, qui ont commencé à mieux contrôler le ballon et à mieux percer la défense adverse. Le jeune talent turc Arda Güler s’est retrouvé au centre du terrain, Alvaro Carreras a bien renforcé le flanc gauche de la défense et Kylian Mbappé s’est montré inarrêtable en attaque.

Il sera très difficile pour la Sociedad de tenir son rang face à un tel Real Madrid, sachant que les Basques ne sont pas au meilleur de leur forme et n’ont pas encore remporté le moindre match en Primera Division. Dans de telles circonstances, le soutien des supporters locaux sera essentiel pour les Blanc et Bleu.

Cotes : victoire de la Sociedad : 5,42, victoire de Madrid : 1,679, match nul : 4,245

Suivez les matchs enflammés des géants européens et faites vos pronostics sur le meilleur site de paris sportifs international. Pariez de manière responsable et maîtrisez votre jeu pour un plaisir maximal.

11 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




