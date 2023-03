Dépistage de l’hypertension artérielle et du diabète à Pobê

Le laboratoire pharmaceutique Biogaran, leader des médicaments génériques en France, a participé à une opération de dépistage des maladies cardio-métaboliques telles que l’hypertension artérielle et le diabète, aux côtés des professionnels de santé de la zone sanitaire de Pobè, Adja-Ouèrè, Kétou (PAK), ce vendredi 17 mars 2023.

Cette action, qui intervient peu après plusieurs opérations de sensibilisation et dépistages réalisés en Côte d’Ivoire et en République démocratique du Congo (RDC), réaffirme une fois de plus l’engagement du laboratoire en faveur d’une prise en charge optimale des patients en Afrique, et notamment au Bénin, ainsi que de l’accès à des soins de qualité dans l’ensemble du pays.

Plus de 500 patients ont assisté à cette opération qui s’est tenue à Pobè et qui a également accueilli les populations des villes avoisinantes comme Adja-Ouèrè, Ikpinlè, Onigbolo et Kétou. L’objectif de ce dépistage était de sensibiliser la population aux risques que font peser les maladies cardio-métaboliques sur la santé des patients et à l’importance d’effectuer des dépistages fréquemment pour se voir proposer un traitement adéquat en cas de diagnostic positif. Cette opération a particulièrement visé la population du Sud-Est du pays, une région rurale où l’offre en matière de soins est réduite et où les communautés peuvent par conséquent souffrir d’hypertension artérielle et de diabète sans le savoir.

Ces pathologies n’ont cessé de croître sur le continent ces dernières années1, et notamment au sein des patients du Bénin. À cet égard, le rapport annuel de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le Bénin[1] de 2020 explique que l’hypertension artérielle touche plus du quart de la population (25,90%) tandis que le taux de prévalence nationale du diabète s’élevait à un peu plus de 12,4% en 2015, un chiffre en constante croissance.

Des statistiques qui semblent justifier l’organisation de cette opération, portée par des médecins généralistes, gynécologues et infirmiers du département du Plateau, réunis au sein du Cadre de Concertation du Partenariat Public-Privé de la Zone Sanitaire PAK (Pobè, Adja-Ouèrè, Kétou), lui-même. En participant à ce type d’initiative, Biogaran souhaite encourager le dépistage précoce des maladies cardio-métaboliques et favoriser l’accès aux soins pour tous les patients du Bénin.

Donald Tossa, Responsable Biogaran au Bénin, a déclaré : « L’augmentation de la prévalence des maladies cardio-métaboliques, partout en Afrique, et notamment au Bénin, est devenue un enjeu de santé publique préoccupant, qui exige des mesures vigoureuses impliquant tous les professionnels et les partenaires de la santé. En mettant à disposition de l’organisation Cadre de Concertation du Partenariat Public-Privé de la Zone Sanitaire PAK, ses kits réutilisables, Biogaran aspire à contribuer à la réussite des campagnes menées par le collectif dans le but de réduire les risques sanitaires liés aux maladies cardio-métaboliques pour les populations locales. »

Pour rappel, Biogaran dispose d’une large gamme de médicaments permettant de traiter les maladies cardio-métaboliques telles que le diabète et l’hypertension mais aussi les maladies cancéreuses et certaines des pathologies les plus communes dans le pays comme les infections par exemple. Les médicaments Biogaran disponibles au Bénin sont produits dans le strict respect des standards européens et fabriqués à 91% en Europe et à 51% en France.

Par ailleurs, le laboratoire est engagé dans la formation des professionnels de santé locaux, notamment au moyen de l’Académie Biogaran, un programme de formation continue gratuit prenant la forme de webinaires organisés tous les 2 mois sur des thématiques de santé variées. Ces formations permettent d’informer les professionnels de santé sur l’état de l’art en matière médicale et ainsi de faire bénéficier aux patients d’une prise en charge optimale.

Dr Da Cruz Paul, Président du Cadre de Concertation du Partenariat Public-Privé de la Zone Sanitaire PAK : « La collaboration avec Biogaran représente une avancée significative pour permettre de renouveler nos campagnes de dépistages et ainsi diagnostiquer davantage de patients. Cela permettra également de leur donner accès au traitement le plus adéquat et de les sensibiliser régulièrement aux risques que représentent l’hypertension artérielle et le diabète pour la santé, notamment s’ils ne sont pas dépistés. ».

Il faut rappeler qu’une marche sportive a également été organisée le jeudi 16 mars 2023, la veille de cette opération, suivie d’une intervention de professionnels de santé qui avait pour mission de sensibiliser les patients sur l’importance de la prévention du diabète et de l’hypertension artérielle, ainsi que sur les risques encourus en cas de diagnostic tardif de ces pathologies.

À propos de Biogaran

Fondé en 1996, Biogaran est un laboratoire pharmaceutique leader sur le marché des médicaments génériques en France, filiale du groupe Servier et dont le siège se trouve à Colombes (France). Biogaran met au service des patients et professionnels de santé un savoir-faire acquis à travers 25 ans d’activité. Les médicaments Biogaran sont produits à 91% en Europe et à 51% en France dans le strict respect des standards européens de fabrication.

20 mars 2023 par