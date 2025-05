Départ d’une première vague de 270 pèlerins pour la Mecque

Une première vague de pèlerins béninois ont pris départ de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, ce mardi 20 mai 2025, pour l’Arabie Saoudite.

Les premiers pèlerins béninois ont quitté Cotonou ce mardi pour la Mecque. Ils sont au nombre de 270. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou s’est rendue à l’aéroport pour assister au départ en toute sécurité des pèlerins béninois. « Le président de la République et tout son gouvernement souhaitent un bon voyage à tous les pèlerins. Toutes les diligences ont été faites au pays, soyez rassurés, vous serez accompagnés jusqu’à la Mecque durant tout le pèlerinage et jusqu’au retour au Bénin », a rassuré le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou

Il est prévu au total une série de huit voyages dans le cadre du Hadj 2025. Selon Ghislaine Dossou Gbété, directrice générale de l’Agence pour la Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO), toutes les dispositions sont prises pour permettre aux pèlerins de faire un bon voyage. « Lorsque les pèlerins viennent du nord en majorité, ils sont accueillis sur le site d’accueil. Ils peuvent passer 24 heures avant le lendemain afin de prendre leur vol tranquillement et de partir », a-t-elle indiqué. Pour cette édition 2025, le gouvernement béninois a accordé une subvention de 700 millions de FCFA aux 2.300 pèlerins béninois.

