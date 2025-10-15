mercredi, 15 octobre 2025 -

Diplomatie

Denisse A. Salabarria, nouvelle Ambassadrice de Cuba au Bénin




Le ministre béninois des Affaires étrangères Shegun Bakari a reçu, vendredi 10 octobre 2025, les copies figurées des lettres de créance de Denisse Amaro Salabarria, nouvelle Ambassadrice de Cuba près le Bénin.

Une nouvelle ambassadrice de Cuba près le Bénin. Elle a nom Denisse Amaro Salabarria. Les copies figurées de ses lettres de créance ont été reçues vendredi dernier par le ministre Shegun Bakari. Au cours d’un entretien qui a suivi, les deux personnalités ont échangé sur des questions d’intérêt commun entre Cotonou et La Havane.

A.A.A

15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




