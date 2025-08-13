Démolition du plus grand kiosque de presse à Cotonou

Le kiosque à journaux, situé non loin de la morgue du CNHU de Cotonou, à côté du mur de clôture de la FSS, a été démoli, lundi 11 août 2025. Cette démolition est menée dans le cadre d’une opération de libération des espaces publics.

Plus de kiosque de journaux à la FSS-CNHU. Le ’’kiosque Bona’’ ou "kiosque morgue" qui a servi de point central de vente des journaux pendant plusieurs années n’existe plus. Fonctionnaires, étudiants, retraités, journalistes, lecteurs assidus, passants et surtout les conducteurs de taxi moto s’y rendaient pour acheter ou feuilleter les journaux ou s’informer de l’actualité sont tous dans le regret. Le plus grand kiosque de journaux du Bénin a laissé place à un tas d’ordures.

La démolition de ce kiosque intervient en prélude aux travaux de réfection du tronçon Camp Guézo-Codiam. Ce lieu était déjà fragilisé par la baisse de fréquentation, conséquence des changements dans les habitudes de consommation de l’information avec l’essor du numérique.

A.A.A

