Démolition des bars, paillotes et bungalow à Fidjrossè Plage

Opération de libération des espaces publics dans la zone de Fidjrossè-plage depuis ce mercredi 24 juin 2020. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en exécution du « Projet Route des pêches », rebaptisé « Projet de développement de la zone à vocation touristique Cotonou-Ouidah ».

Les habitations, les hangars et autres constructions servant de buvettes, situés le long de l’océan vont être détruits. Cette opération de déguerpissement se fera ’’cas par cas’’. Selon une source de la préfecture rencontrée sur les lieux, l’opération ne concerne pas encore les autochtones qui sont pour la plupart des pêcheurs qui se sont installés là depuis des années pour mener leurs activités. « Le Chef de l’Etat a demandé de les préserver. On les laisse d’abord parce que l’Etat va aménager un endroit pour eux avant de les déguerpir », a-t-elle confié.

L’opération a donc débuté par la destruction des paillotes et bungalows construits sur le long de la route des pêches. Les gérants des bars sont également concernés par l’opération de déguerpissement.

« Parmi les propriétaires des bars, il y a aussi des gens qui payaient des redevances à la mairie. Si nous venons les casser maintenant, c’est injuste. Donc on les laisse de façon provisoire et il y aura une étude particulière pour eux », a expliqué la source.

A l’en croire, l’Etat a prévu un cahier des charges pour ceux qui veulent vraiment construire le long de la route des pêches. Ils devront se conformer à un modèle. Aussi, des occupants seront-ils maintenus à leur emplacement.

Selon les propriétaires de bars et de restaurants rencontrés sur les lieux « tous ceux qui sont ici savent qu’ils doivent partir ». Ils ont été informés depuis longtemps de la nécessité de libérer ces espaces.

L’objectif de cette opération de déguerpissement est d’assainir la zone afin de mettre en exécution le plan de développement touristique.

Aménagement d’infrastructures touristiques adéquates

Dans le cadre du « Projet Route des pêches », le gouvernement a retenu la création de zones d’aménagement concerté dans le périmètre afin d’assurer l’adéquation des constructions environnantes avec la vocation du site. Le but est de construire, d’aménager des infrastructures touristiques adéquates répondant aux normes universelles le long du Littoral à partir de Fidjrossè dans la municipalité de Cotonou, à environ deux kilomètres de l’Hôtel Casa Del Papa dans la commune de Ouidah. Ce qui permettra un développement harmonieux de la zone.

En conseil des ministres le mercredi 29 avril 2020, le gouvernement béninois a approuvé la rectification des coordonnées géographiques de la zone concernée par le « Projet Route des pêches ». Les modifications apportées au projet favorisent et soulagent les populations riveraines. Il s’agit entre autres de la redéfinition du périmètre concerné, le dégel des restrictions induites par le classement de la zone sur certaines propriétés manifestement sans intérêt pour le projet et la préservation des agglomérations et zones de forte densité de population. Les modifications concernent également des mesures d’aménagement spécifique et des mesures de remembrement.

Le périmètre actuel du « Projet de développement de la zone à vocation touristique Cotonou-Ouidah » se limite, de Fiyégnon jusqu’à Togbin Daho au niveau de l’atelier nomade Alougbin Dine, en ce qui concerne le côté opposé à l’océan, à la route bitumée, ses dépendances, ainsi que les domaines privés issus de l’extension du domaine public maritime ou de la plage, retrouvés de l’autre côté de la voie.

Akpédjé A. AYOSSO

25 juin 2020 par