Démission de Yayi chez Les Démocrates, ce qu’en dit le gouvernement

Face à la presse, ce vendredi 6 mars 2026, à 24 Heures au Bénin, le porte-parole du gouvernement, Wilfried L. Houngbédji a réagi à la démission de l’ex président Boni Yayi, de la présidence du parti Les Démocrates (LD), principale formation politique de l’opposition au régime du président Patrice Talon.

Le parti Les Démocrates désormais sans président. L’ex président Boni Yayi qui dirigeait la formation politique depuis quelques années, a rendu sa démission ce mercredi 4 mars 2026. Un coup dur pour ce parti en proie à de nombreuses difficultés en cette période électorale : sans députés et maires ; absent à la présidentielle du 12 avril 2026 ; ainsi qu’à celle à venir en 2033, faute d’élus pour parrainer son candidat.

Au regard des difficultés répétées que connaît le principal parti d’opposition, le gouvernement dit compatir. « Nous n’avons pas souhaité cela pour eux. Nous compatissons, nous comprenons », a laissé entendre Wilfried L. Houngbédji. Le Porte-parole du Gouvernement a réitéré la volonté du pouvoir en place à mobiliser tous les fils et filles du Bénin pour la construction du pays. « Autour du chantier de la construction du Bénin, nul ne sera de trop […]. Toutes les forces de tous les citoyens sont attendues. Et aussi long que pourra être le rang, il y aura toujours de la place pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui aspirent à construire le Bénin nouveau dans sa dynamique de développement actuelle », a ajouté M. Houngbédji.

Le chantier de construction du Bénin a-t-il poursuivi, est un chantier exaltant, prenant, et exigeant », pour lequel tous les citoyens sont attendus. L’idéal commun, étant de « bâtir un Bénin aux couleurs de nos rêves et à la hauteur de nos attentes de bien-être collectif et individuel ». « Que l’on soit LD aujourd’hui, que l’on soit FCBE, que l’on soit GSR ou quoi encore, […], et que l’on ambitionne d’apporter sa pierre à la construction de l’édifice Bénin, on est attendus sur le chantier Bénin. Et je dis que nul ne sera de trop », a déclaré le porte-parole.

Outre le président Boni Yayi, son fils, Chabi Yayi, secrétaire aux relations extérieures a aussi quitté Les Démocrates.

