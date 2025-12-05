vendredi, 5 décembre 2025 -

Vie des partis politiques au Bénin

Démission de 3 vice-présidents au sein des LD




Le principal parti d’opposition Les Démocrates (LD) continue d’enregistrer des démissions !

Trois vice-présidents des Démocrates ont rendu leur démission le 4 décembre 2025, selon la publication d’un cadre du principal parti d’opposition. Il s’agit du 3e vice-président, Léon Comlan Ahossi, du 7e vice-président, Joël Godonou et du 9e vice-président François Gbodo.

Léon Ahossi, le 3e vice-président des LD et 2e vice-président de l’Assemblée nationale, neuvième législature, avait affiché son soutien à Romuald Wadagni, candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026.

Le 31 octobre dernier, six députés Démocrates (François Sodjinou, Chantal Adjovi, Joël Godonou, Leansou do Rego, Denise Hounmenou et Constant Nahum) ont démissionné du parti. Ces transfuges ont été positionnés sur les listes des partis de la mouvance aux législatives de janvier 2026.

LD semble partir en lambeaux avec ces vagues de démission.
M. M. 

5 décembre 2025




