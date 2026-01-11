Démarrage progressif du vote dans l’Atlantique

Le double scrutin législatif et communal se tient ce dimanche 11 janvier 2026 sur toute l’étendue du territoire national. Dans le département de l’Atlantique, l’ouverture des bureaux de vote s’est faite de manière progressive, avec quelques retards observés dans certains centres en début de matinée.

Au centre de vote du Complexe scolaire Saint Mathieu, situé dans le quartier Tankpè à Abomey-Calavi, l’ambiance était encore calme à 9 heures. Les électeurs n’avaient pas encore commencé à exprimer leur suffrage, les agents électoraux étant occupés à la mise en place et au déploiement du matériel sur le site.

Même constat au centre de vote de l’ EPP Ahossougbeta

dans l’arrondissement de Togba. Le premier poste de vote n’a ouvert qu’aux environs de 9 heures 15 minutes, alors que le matériel électoral avait été déployé autour de 8 heures 30 minutes. Plus de 13 000 électeurs sont attendus dans ce centre, l’un des plus importants de la zone.

Le chef quartier de Ahossougbeta, Lokossou Sourou Athanase, a indiqué suivre de près le déroulement des opérations afin de garantir un bon déroulement du scrutin.

Toujours dans la commune d’Abomey-Calavi, au centre du CEG Abomey-Calavi, la situation était plus avancée. Le premier électeur y a accompli son devoir civique autour de 7 heures 55 minutes.

Malgré quelques lenteurs constatées au démarrage dans certains centres, la mise en place progressive du dispositif électoral laisse entrevoir une journée électorale qui se déroule dans le calme et la sérénité. Les électeurs, de plus en plus nombreux au fil des heures, sont invités à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique et participer à ce moment important de la vie démocratique du pays.

