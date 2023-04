Démarrage imminent des travaux du pont de Porto-Novo

La reconstruction de l’autoroute Sèmè-Podji /Porto-Novo avec un nouveau pont à l’entrée de Porto-Novo se précise.

« Bonne nouvelle ! L’entreprise Porteo installe ses bases pour le démarrage effectif des travaux de reconstruction de l’autoroute Sèmè-Podji/Porto-Novo et l’érection d’un nouveau pont », a indiqué, mercredi 26 avril 2023, un membre du gouvernement dans une publication Facebook relayée par Banouto.

Il s’agit d’une reconstruction sur 10 km de route en 2×2 voies avec un pont sur la lagune de Porto-Novo ainsi que de l’aménagement des voies d’accès et postes de péage.

L’entreprise Porteo en charge des travaux est présente également au Togo. C’est une filiale du groupe de BTP libanais Nicolas Srouji Establishment for Contracting (NSE -CI).

M. M.

27 avril 2023 par ,