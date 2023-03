Les travaux de Construction d’un Hôtel Balnéaire à l’ex PLM démarrent

Dans le cadre du démarrage des travaux de construction du Complexe hôtelier urbain et balnéaire d’Akpakpa, le maire de la ville de Cotonou a lancé un appel aux occupants des sites concernés par le projet.

Tous les citoyens de la ville de Cotonou qui occupent illégalement les sites de PLM-Alédjo, El dorado, Donatin-plage et ses environs retenus pour la construction du Complexe hôtelier urbain et balnéaire d’Akpakpa sont invités à libérer par eux-mêmes lesdits sites au plus tard le 30 mars 2023.

« Passé ce délai, les services techniques de la ville se verront dans l’obligation de libérer par tous les moyens lesdits espaces pour faciliter l’exécution de ces travaux », a mis en garde le maire de Cotonou, Luc Atrokpo dans un communiqué en date du 17 mars 2023.

Le projet de construction du complexe balnéaire et urbain porte sur une superficie d’environ 25 hectares. Il offre un large portefeuille d’activités de loisirs (plages, piscines, pool club, restauration, diverses activités sportives, culturelles, etc…). Il est prévu le réaménagement de la plage PLM-Alédjo et la protection des côtes du littoral.

M. M.

