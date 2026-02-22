Démarrage des travaux sur la route UNAFRICA-Cheminot ‎

644 visites en ce moment
La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a annoncé le démarrage des travaux de réhabilitation sur l’axe routier reliant le Carrefour UNAFRICA au Carrefour Cheminot.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation des voies d’Accès et de Traversées de Cotonou (ATC), l’axe routier Carrefour UNAFRICA - Carrefour Cheminot entre en chantier.
Les engins de chantier seront déployés sur le terrain à compter du jeudi 26 février 2026, selon un communiqué de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA).
La SIRAT informe les usagers que « pendant les travaux, la circulation pourra être réduite ou temporairement modifiée ».
« Les ruelles débouchant sur cet axe seront provisoirement fermées ».
La SIRAT assure que « les accès aux carrefours de la compagnie Air Sénégal et de la Mosquée Centrale de Zongo resteront ouverts ».
Les conducteurs sont invités à respecter scrupuleusement les consignes des agents de circulation et de la Police républicaine mobilisés sur place.
Tout en remerciant « l’ensemble des usagers pour leur compréhension et leur collaboration », la SIRAT rappelle qu’un numéro vert gratuit, le 7414, est mis à disposition du public pour toute préoccupation liée à ce chantier.