Modernisation à Cotonou

Démarrage des travaux sur la route UNAFRICA-Cheminot ‎

(Circulation perturbée dès le 26 février)




‎La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a annoncé le démarrage des travaux de réhabilitation sur l’axe routier reliant le Carrefour UNAFRICA au Carrefour Cheminot.‎

‎Dans le cadre des travaux de réhabilitation des voies d’Accès et de Traversées de Cotonou (ATC), l’axe routier Carrefour UNAFRICA - Carrefour Cheminot entre en chantier.

‎Les engins de chantier seront déployés sur le terrain à compter du jeudi 26 février 2026, selon un communiqué de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA).

La SIRAT informe les usagers que « pendant les travaux, la circulation pourra être réduite ou temporairement modifiée ».

« Les ruelles débouchant sur cet axe seront provisoirement fermées ».

La SIRAT assure que « les accès aux carrefours de la compagnie Air Sénégal et de la Mosquée Centrale de Zongo resteront ouverts ».

‎Les conducteurs sont invités à respecter scrupuleusement les consignes des agents de circulation et de la Police républicaine mobilisés sur place.

‎Tout en remerciant « l’ensemble des usagers pour leur compréhension et leur collaboration », la SIRAT rappelle qu’un numéro vert gratuit, le 7414, est mis à disposition du public pour toute préoccupation liée à ce chantier.

22 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La police instruite pour la répression des camions surchargés hors gabarit


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À travers un communiqué en date du 20 février 2026, le ministre du (…)
Voici le modèle de toilettes publiques prévu par la mairie de Cotonou


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de son troisième Plan de développement communal (PDC), la (…)
La SGDS inaugure une nouvelle base logistique moderne à Cotonou


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Marcel HOUÉTO
La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) a mis en (…)
L’ultimatum de l’AJE aux acquéreurs de la "Cité Vie nouvelle"


7 février 2026 par Marc Mensah
L’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) a lancé un appel aux résidents de la (…)
Le tronçon Ahossougbéta-Tokan entre en chantier


4 février 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé la contractualisation des travaux (…)
« 229 Cadre de vie », le nouvel outil numérique de veille citoyenne


2 février 2026 par Marc Mensah
Le ministère du Cadre de vie et des Transports a lancé, jeudi 29 (…)
Réhabilitation de la piste Gobé-Ayédjoko et de ses bretelles


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a annoncé ce mercredi 28 janvier 2026, en (…)
Cotonou, la métropole qui se modernise avec des moyens de transport (…)


24 janvier 2026 par Marc Mensah
Cotonou change de visage. La métropole se modernise grâce à de (…)
211 personnes déjà indemnisées, d’autres sinistrés pris en compte


21 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres a approuvé, mercredi 21 janvier 2026, la (…)
Le Quartier Culturel Créatif entre en chantier


17 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres, mercredi 17 décembre 2025, le (…)
African Parks fédère les acteurs de la conservation et la population (…)


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (FIEP) (…)
Voici les principales réalisations d’African Parks en 2025


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
À l’occasion de la 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur (…)
Cotonou, 3ᵉ ville la plus propre d’Afrique


11 décembre 2025 par Marc Mensah
Cotonou fait une entrée remarquée dans le Top 3 des villes les plus (…)
Les projets en 2026 pour un environnement urbain amélioré


6 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement met en œuvre une politique ambitieuse pour améliorer le (…)
La commercialisation du soja grain lancée au Bénin


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 (…)
Un centre pénitentiaire moderne en construction à Ouèdo


26 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin avance dans sa réforme du système pénitentiaire. À Ouèdo dans (…)
Les études de la passerelle de Tchonvi réactualisées


19 novembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a décidé d’actualiser les études techniques, (…)
Environnement et le changement climatique en Afrique : Défis et (…)


14 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique fait face à des défis majeurs liés à l’environnement et au (…)
