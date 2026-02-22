Démarrage des travaux sur la route UNAFRICA-Cheminot ‎

‎La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) a annoncé le démarrage des travaux de réhabilitation sur l’axe routier reliant le Carrefour UNAFRICA au Carrefour Cheminot.‎

‎Dans le cadre des travaux de réhabilitation des voies d’Accès et de Traversées de Cotonou (ATC), l’axe routier Carrefour UNAFRICA - Carrefour Cheminot entre en chantier.

‎Les engins de chantier seront déployés sur le terrain à compter du jeudi 26 février 2026, selon un communiqué de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA).

La SIRAT informe les usagers que « pendant les travaux, la circulation pourra être réduite ou temporairement modifiée ».

‎« Les ruelles débouchant sur cet axe seront provisoirement fermées ».

La SIRAT assure que « les accès aux carrefours de la compagnie Air Sénégal et de la Mosquée Centrale de Zongo resteront ouverts ».

‎Les conducteurs sont invités à respecter scrupuleusement les consignes des agents de circulation et de la Police républicaine mobilisés sur place.

‎Tout en remerciant « l’ensemble des usagers pour leur compréhension et leur collaboration », la SIRAT rappelle qu’un numéro vert gratuit, le 7414, est mis à disposition du public pour toute préoccupation liée à ce chantier.

