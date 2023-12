Démarrage des travaux de bitumage de la route Ouidah-Kpomassè

La route Ouidah-Kpomassè sera bientôt aménagée et bitumée pour le bonheur des populations de ces deux localités. Les travaux d’aménagement et de bitumage ont démarré, et dureront 14 mois.

Patrice Talon et son gouvernement réalisent un vœu cher aux populations de la commune de Kpomassè. La route Ouidah-Kpomassè, longue de 14 kilomètres sera bientôt aménagée et bitumée pour le bonheur des populations. Les travaux d’aménagement et de bitumage prévus pour durer 14 mois, seront exécutés par l’entreprise QGMI. La Société des infrastructures et de l’aménagement du territoire (SIRAT SA), en est le Maître d’ouvrage délégué tandis que l’entreprise EGIS International, assure le contrôle et la surveillance des travaux.

Les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Ouidah-Kpomassè sont financés par le budget national. C’est l’un des piliers essentiels du Programme d’action du gouvernement

