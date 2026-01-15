Démarrage des travaux de requalification au Palais des Congrès

Annoncés lors du Conseil des ministres du 26 décembre 2025, les travaux de requalification de l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou ont démarré sur le site.

Des engins sont déjà mobilisés et des équipes techniques s’activent sur l’esplanade du Palais des Congrès. Ces travaux s’inscrivent dans la dynamique de modernisation des infrastructures publiques et de renforcement de l’attractivité urbaine et touristique de la ville de Cotonou.

Selon les orientations arrêtées en Conseil des ministres, l’aménagement prévoit une reconfiguration de la zone Nord du site en une esplanade modulable, capable d’accueillir des foires, des manifestations culturelles ainsi que des rencontres institutionnelles.

Des espaces dédiés aux spectateurs et des aires de stationnement ponctuelles sont également prévus pour répondre aux besoins logistiques liés aux grands événements.

La zone Sud, quant à elle, sera exclusivement réservée au stationnement et à la logistique des manifestations, avec un aménagement paysager et des accès orientés vers le sud. La reprise de la clôture du côté de la Marina ainsi que l’installation d’un podium scénique viendront compléter ce dispositif de transformation.

Sur le terrain, les premiers travaux traduisent la volonté du gouvernement de passer rapidement de la phase de planification à celle de la réalisation.

A. A. A

