Démarrage des paiements instantanés interopérables dans l’UEMOA

A partir de ce mardi 30 septembre 2025, les transferts d’argent entre banques et services financiers dans l’UEMOA deviennent instantanés. Une avancée majeure rendue possible grâce à la nouvelle Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI), déployée par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Les paiements instantanés dans l’UEMOA ont démarré ce 30 septembre 2025. Avec ce nouveau système, les virements interbancaires pourront désormais être effectués en temps réel, à toute heure du jour ou de la nuit, y compris les week-ends et jours fériés.

Le dispositif s’inscrit dans la stratégie globale de modernisation des systèmes financiers africains.

Selon la BCEAO, plusieurs acteurs sont déjà autorisés à proposer le paiement instantané dès le lancement officiel. Il s’agit notamment de : 70 banques ; 10 Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) et 6 émetteurs de monnaie électronique.

M. M.

LISTE DES INSTITUTIONS FINANCIERES AUTORISEES A LA PHASE DE LANCEMENT

30 septembre 2025 par ,