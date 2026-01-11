Démarrage des opérations de vote au Bénin

Les élections communales et législatives se tiennent ce dimanche 11 janvier 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Le double scrutin a effectivement démarré dans la capitale économique dès les premières heures de la matinée. À Cotonou, des postes de vote ont ouvert leurs portes peu après 7 h 00 pour une durée réglementaire de dix heures. Les premiers électeurs ont pu ainsi accomplir leur devoir civique dans le calme.

Quelques centres de vote accusent tout de même un léger retard dans leur ouverture. À l’échelle nationale, 7 834 608 électeurs sont attendus dans les différents centres de vote

A. A. A

11 janvier 2026 par ,