Démarrage des festivités Vodun Days à Ouidah

L’édition 2026 des Vodun Days démarre officiellement ce jeudi 8 janvier, marquant le coup d’envoi de trois jours de célébration de l’art, la culture et la spiritualité Vodun.

Ça y est ! Ouidah entre en effervescence ce jeudi 8 janvier. Dès les premières heures de la matinée, la cité historique vibrera au rythme des danses, rites, et animations culturelles. À partir de 9 heures, les places publiques du cœur de la ville de Ouidah ainsi que la plage accueilleront les premières animations, offrant aux visiteurs une immersion totale dans l’univers vodun. Des animations sont prévues à la Place Maro, sur l’Esplanade du Fort français, à la Place Ninsouxwé, dans la Forêt sacrée de Kpassè, au Temple Mami-Plage et au couvent Sakpata.

Un concert géant est prévu à partir de 19 heures sur la plage, avec la participation d’artistes béninois et internationaux (X-Time & Ghix, Axel Merryl, Bobo Wê Meiway, légende du Zoblazo, Vano Baby, Angélique Kidjo, Ciara et autres).

A.A.A

8 janvier 2026 par ,