Démarrage de la vente aux enchères des biens de Sébastien Ajavon

La vente aux enchères du premier lot de 18 immeubles saisis à l’homme d’affaires Sébastien Ajavon dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice a démarré, mardi 14 mars 2023, au Tribunal de Porto-Novo.

Un premier lot de 18 immeubles saisis dans la commune de Sèmè-Podji à l’homme d’affaires Sébastien Ajavon est mis en vente, mardi 14 mars 2023, par le Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo.

Un autre lot de 15 immeubles sis dans d’autres communes et saisis dans le cadre de l’exécution d’une justice sera également mis en vente dans les prochains jours.

En exil en France, Sébastien Ajavon a été condamné par contumace par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à 5 ans de prison et 160.000.000 FCFA à verser à l’administration fiscale pour des faits de « faux, usage de faux et escroquerie ».

La justice a ordonné la saisie des biens de l’homme d’affaires à la demande de l’Etat béninois.

M. M.

14 mars 2023