Démarrage de la commercialisation des amendes de karité

La campagne 2023-2024 de commercialisation des amandes de Karité est prévue du 18 septembre au 31 mai 2024. L’information a été rendue publique à travers un communiqué conjoint du ministre de l’Industrie et du Commerce et son collègue de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche.

Les conditions de déroulement de la campagne 2023-2024 de commercialisation des amandes de Karité sont connues. C’est à l’issue de la rencontre du ministère de l’Industrie et du Commerce tenue le 27 juillet 2023 avec les acteurs de la filière karité. Selon le communiqué conjoint du ministre de l’Industrie et du Commerce et son collègue de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, un bilan de la campagne précédente a été fait au cours de la réunion. Les acteurs ont proposé les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2023-2024. Elle démarre le 18 septembre 2023. La campagne sera clôturée le 31 mai 2024.

Les ministres appellent tous les acteurs de la filière au respect strict des conditions de déroulement de la campagne et des textes en vigueur.

