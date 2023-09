Démarrage de l’opération de libération des espaces publics

Une opération de libération des espaces publics a débuté ce vendredi 15 septembre 2023 à Cotonou.

Des actions de répression et de libération des espaces publics occupés de façon illégale. Débutée ce vendredi 15 septembre, l’opération est menée par les agents de la police républicaine. C’est sous la surveillance du préfet du Littoral et de la Mairie de Cotonou. Dans les rues de Cotonou notamment celle de l’hôpital CHU-Mel de Cotonou, l’espace public (trottoir, terre-pleins centraux et autres) est désormais libéré. Les agents procèdent aussi à la destruction systématique des tables installés sur les trottoirs. Les marchandises sont saisies par la police. L’opération va s’étendre dans les autres zones stratégiques de Cotonou.

La Maire de Cotonou avait déjà prévenu les occupants illégaux à travers un communiqué en date du 12 septembre 2023. L’occupation anarchique des espaces publics selon la Mairie de Cotonou porte atteinte à la pérennisation des ouvrages construits par le gouvernement béninois. Elle occasionne également de graves désagréments pour la circulation des personnes et des biens.

