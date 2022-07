Démarrage ce lundi de la distribution des relevés du Bac

La distribution des relevés de notes du Bac session de juillet 2022 démarre, ce lundi 25 juillet 2022, sur tout le territoire national. Les candidats sont invités à se rendre dans leurs centres de composition munis de leurs carte nationale d’identité, du numéro du jury, et de leurs convictions.



Selon un communiqué du centre de correction et de délibération du CEG 1 d’Abomey-Calavi, les candidats ayant composé dans les centres de composition du CEG 1 d’Allada, CEG Houègbo, CEG 1 Zè, CEG 1 Akassato, CEG 1 Houeto, Ste Thérèse, Grande Académie, CP Pharaon, CEG Plateau, CP Lica, CP St Mathieu, CP St Romaric, CP Ste Bakhita, CP Ste Félicité, St Fabien, CP le Savoir, CEG 1 Abomey-Calavi, CEG2 Abomey-Calavi, Aimé Césaire, Faucon, et ASBA sont invités à se rendre au CEG 1 d’Abomey-Calavi pour retirer leurs relevés de notes.

Les retraits se feront lundi 25 et mardi 26 juillet dans la matinée de 08h à 12h, et dans l’après-midi de 14h à 17h.

24 juillet 2022 par ,