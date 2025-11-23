dimanche, 23 novembre 2025 -

Cotonou

Délocalisation du marché de Dantokpa, les usagers entre espoir et inquiétudes




Initiée par le président Patrice Talon depuis 2018, la délocalisation du marché Dantopka entre dans sa phase décisive dès Janvier 2026. Ce projet s’inscrit dans une stratégie nationale de modernisation des infrastructures marchandes offrant des espaces plus structurés et adaptés. Si cette réforme gouvernementale fait la fierté de nombreux usagers, d’autres par contre ont des inquiétudes.

Situé dans la ville de Cotonou, le plus grand marché de l’Afrique de l’Ouest entre bientôt dans sa phase de délocalisation. Environ 35 000 commerçants seront dirigés vers de nouveaux sites modernes : le pôle agroalimentaire d’Akassato ou le Marché de Gros d’Abomey-Calavi et le pôle commercial Général Mathieu Kérékou situé près du stade de l’amitié.
Bâti sur un domaine de 168 hectares, le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué doté de six entrepôts secs et deux frigorifiques accueillera des grossistes de céréales, tubercules, oignons, haricots, maïs etc.
Quant au second pôle, il regroupera quatre filières majeures : le textile, la maroquinerie, la cosmétique et la bijouterie.
Cette nouvelle structuration des espaces marchands selon les autorités, permet de renforcer la sécurité, favoriser la modernité et la cohérence avec les nouvelles infrastructures de la ville.

« Il faut aller au modernisme ! »
Certains commerçants de Dantokpa sont ravis du développement et de la construction de plusieurs marchés modernes. C’est le cas de Fatou, une commerçante exerçant dans l’espace de vente de tissus. « Je suis très heureuse de l’avancée et du développement de notre pays. En tant que Béninoise, c’est une fierté pour moi de voir la construction de plusieurs marchés modernes. Le marché Dantokpa a réellement besoin de rénovation. Certains bâtiments sont vieux. » a-t-elle confiée.

Une commerçante de bijou ayant requis l’anonymat soutient que ce projet sera bénéfique en raison de son impact positif. « Je soutiens cette décision. Aujourd’hui, la plupart de nos villes sont propres, des routes ont été construites. Il nous faut aussi des marchés modernes à cette image. Ce développement a en quelques sortes, changé notre réputation. Sur Tik Tok, notre pays est valorisé. Aujourd’hui plusieurs personnes visitent notre pays. C’est une fierté pour moi de voir toute cette mobilisation » a-t-elle affirmé.

Des craintes de baisse de chiffre d’affaires
Si la délocalisation du marché Dantokpa fait la fierté de certains usagers, tel n’est pas le cas pour d’autres qui s’inquiètent d’une situation de perte de clientèle. D’après eux, ce réaménagement va causer des pertes en clientèle et provoquer une baisse de chiffres d’affaires. « Je vais perdre la plupart de mes clients, surtout ceux qui ne pourront pas retrouver. Mon chiffre d’affaires va considérablement baisser, surtout après les fêtes de fin d’année », confie Mariam, une autre vendeuse de bijoux.

Plusieurs vendeuses ambulantes partagent son point de vue. Pour elles, la location de magasins se présente comme un défi majeur. « Je ne gagne pas assez de bénéfices avec mon commerce de friperie pour louer une place dans ce marché. L’espace est un peu coûteux pour moi. Mais je garde espoir en Dieu. Je n’ai aucun choix », confie Marie.
Parmi ces vendeurs se trouvent aussi des étrangers. Izy un vendeur de chaussures d’origine nigériane a décidé de repartir dans son pays sous prétexte que ce nouveau marché n’a pas la capacité d’accueillir tous les commerçants. « Nous sommes nombreux, le nouveau marché ne pourra pas accueillir tout le monde. En plus, ils vont augmenter les taxes. Je ne suis pas dans mon pays. Après le réaménagement, je rentre chez moi pour continuer mes activités. C’est le mieux à faire ! Je ne veux pas souffrir à l’étranger. », a-t-il affirmé.
D’autres estiment qu’il sera difficile voire impossible de quitter leur emplacement pour proposer leurs articles aux potentiels clients. Ils ne pourront donc pas s’atteler à interpeller les clients. « Je ne pourrai plus approcher les clients pour leur proposer mes articles. Cette méthode me permettait d’écouler rapidement ma marchandise. La plupart des clients achètent quand on les force un peu », confie une vendeuse de sacs.

Entre joie et inquiétudes, les commerçants du marché Dantopka espèrent que cette nouvelle ère sera à la fois bénéfique dans la bonne marche de leurs activités et contribuera de manière positive au développement du pays.

Marina HOUENOU (Stagiaire)

23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




