Délai de dépôt de dossiers rallongé aux expropriés de Togbin

Les retardataires qui n’ont pas déposé leurs dossiers dans le cadre de la procédure d’expropriation du périmètre de la zone 4 de Togbin sont invités à le faire en vue de la clôture définitive de la procédure, informe le Ministre de l’Economie et des Finances, Président des Commissions d’Expropriation en République du Bénin, dans un communiqué en date du 09 mars 2023.

Des personnes dont les biens sont impactés par l’expropriation du périmètre devant abriter les projets d’aménagement le long de la route des pêches n’ont pas déposé leurs dossiers dans la période du 03 octobre au 02 novembre 2022.

En prélude au démarrage imminent des travaux, le Ministre de l’Economie et des Finances, Président des Commissions d’Expropriation en République du Bénin, invite ces retardataires à passer au siège de la Commission interministérielle à Fidjrossè, rue de l’Eglise Saint François d’Assises pour procéder au dépôt de leurs dossiers en vue de la clôture définitive de la procédure d’expropriation.

Il est prévu dans le cadre du projet, l’aménagement d’une piste cyclable, une promenade piétonne, des kiosques et toilettes publiques, des infrastructures de sports et loisirs dont un Boulodrome de standing international, des aménagements confortatifs, et autres.

M. M.

9 mars 2023 par