Championnats d’athlétisme ouest-africains 2025

Déjà 7 médailles dont 3 en Or pour le Bénin




La première journée des Championnats ouest-africains d’athlétisme senior 2025 Région 2 s’est achevée, lundi 18 août 2025, au Legon University Stadium d’Accra, au Ghana, sur une bonne note pour les athlètes béninois avec 7 médailles dont 3 en Or.

Odette Sawekoua a lancé la moisson en remportant la médaille d’or sur le 800m dames, avec un chrono de 2:03.84, battant largement son record personnel.

Sur le 1500m hommes, Sylvain Azonhin a également frappé fort. Il s’est imposé avec un temps de 3:49.56, améliorant son record personnel et établissant au passage un nouveau record national.

En lancer du poids dames, Brigitte Tchédé a complété le triplé doré avec une performance de 11,33 mètres.

Le Bénin a également récolté une médaille d’argent grâce à Colette Ayade, arrivée deuxième au 5000m dames avec un chrono de 17:32.

Trois autres médailles de bronze sont venues enrichir le tableau.

En lancer du poids dames, Béatrice Midomidé a pris la troisième place avec un jet de 10,29 mètres.

En 100m haies dames, la jeune Ayi Goodness, encore U20, a arraché une précieuse médaille de bronze malgré une chute, franchissant la ligne en 22 secondes, derrière les représentantes du Ghana et du Burkina Faso.

Enfin, Roméo N’Tia s’est illustré au saut en longueur hommes, montant sur la troisième marche du podium avec 7,41 mètres.

D’autres athlètes béninois ont montré de belles choses, comme Elsiane Adjinda, qui a terminé 4e en finale du 100 mètres dames. Les décathloniens Aldo Adjagbodjou et Faride Wahidou ont quant à eux participé au 110m haies, en l’absence de leur discipline principale, finissant respectivement 6e et 5e avec des temps de 15.89 et 15.84.

Avec 19 athlètes engagés, dont 8 dames, le Bénin signe un début prometteur à ces championnats régionaux. Les résultats de cette première journée laissent espérer une belle suite pour la délégation béninoise à Accra.

19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




