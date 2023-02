Déficit criard d’équipements au centre des sapeurs-pompiers

Le centre des sapeurs-pompiers de Dassa-Zoumè, département des Collines, manque de matériel roulant. Ce centre qui fait office de Compagnie départementale des sapeurs-pompiers ne dispose que d’une moto pour intervenir sur les lieux de sinistres.

Il aura fallu le drame du dimanche 29 janvier 2023 pour que la situation dans laquelle se trouve le centre des sapeurs-pompiers de Dassa-Zoumè se révèle du grand public. Ce centre qui tient lieu de Compagnie départementale des Collines souffre d’un manque criard de matériel roulant. Le véhicule qui permet de porter assistance aux victimes ainsi que la fourgonnette qui sert à éteindre le feu sont ne fonctionnent plus. La citerne de la fourgonnette selon Crystal news, est percé depuis des mois, et immobilisé à côté du véhicule d’intervention, également en panne depuis depuis des mois. Situation à l’origine du défaut de promptitude observé sur les lieux de sinistres, comme ce fut le cas le 29 janvier dernier.

Ce centre, le plus grand des Collines, et qui devrait porter assistance aux autres communes, est logé dans une maison non éclairée en face à la mairie de Dassa.

Les agents pour diverses interventions, n’ont à leur disposition, qu’une moto de marque Yamaha.

Une moto comme moyen roulant

Le seul moyen dont dispose le centre des sapeurs-pompiers à Dassa-Zoumè, est une moto de marque Yamaha. Une dotation du ministère de l’intérieur qui date depuis 06 mois environ. Lorsque la collision entre un bus de transport en commun, et un camion est survenu, dimanche 29 janvier, c’est avec cette moto que les soldats du feu se sont déployés sur les lieux avant de faire appel à leurs collègues de Savalou.

Sur les lieux de sinistres, les sapeurs-pompiers à Dassa-Zoumè manquent de moyens pour porter secours aux victimes. C’est les populations, bien conscientes des difficultés auxquelles ils sont confrontés, qui leur apportent des seaux d’eau sur les lieux d’incendie. « Ce sont elles qui aident à acheminer les accidentés à l’hôpital. Les pompiers prêtent mains fortes en donnant des consignes une fois venus avec leur moto », observe Crystal news qui déplore que Dassa n’est pas la seule localité du Bénin où les sapeurs-pompiers sont confrontés à ce genre de problème. Plusieurs autres centres de secours manquent cruellement d’équipements pour porter assistance aux victimes en cas de sinistres.

F. A. A.

6 février 2023 par ,