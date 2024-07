Dédommagement imminent des sinistrés du terrain de golf d’Avlékété

Le projet de construction et d’exploitation du terrain de golf championship de 18 trous à Avlékété affecte 173 personnes, 22 immeubles et d’autres biens. Le dédommagement des sinistrés a été annoncé en Conseil des ministres ce mercredi 31 juillet 2024.

Ce projet sportif et touristique qui « couvre une superficie de 111 hectares de terres » affectera « 173 personnes ainsi que 22 immeubles d’habitation et autres biens, selon les résultats de l’expertise commanditée sur sa mise en œuvre.

« En application des dispositions légales et règlementaires en la matière, le Conseil a approuvé les dédommagements et indemnisations appropriés et instruit les ministres concernés de veiller à leur prise en compte diligente », a indiqué le communiqué du Conseil des ministres du 31 juillet 2024.

