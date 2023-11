Découvrez tous les finalistes pour les différents trophées

Ce vendredi, la Confédération Africaine de Football a dévoilé les finalistes pour les trophées CAF Awards 2023 à quelques semaines de la cérémonie prévue pour le 11 décembre à Marrakech au Maroc.

La CAF a enfin dévoilé la short-list contenant les 10 joueurs encore en lice pour remporter le Ballon d’Or africain 2023. Qui pour succéder au dernier lauréat Sadio Mané encore présent dans la liste pour défendre son titre ?

En effet, le Sénégalais d’Al-Nassr est aux côtés de quatre Marocains, brillants lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar avec leur demi-finale avec Yassine Bounou, Sofyan Amrabat, Achraf Hakimi et Youssef En-Nesyri. On retrouve également l’Algérien Riyad Mahrez, vainqueur du triplé avec Manchester City avant de rejoindre Al-Ahli. Deux Camerounais, Franck Zambo Anguissa et Vincent Aboubakar, viennent compléter la liste aux côtés de l’Egpytien Mohamed Salah, et du champion d’Italie avec Naples, le Nigérian Victor Osimhen.

Voici tous les finalistes pour les CAF Awards 2023 dans chaque catégorie :

Finalistes pour le titre de meilleur joueur

𝗔𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗲𝗻. Your final shortlist for Player of the Year (MEN) award is here.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/BnCQcclhkZ — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Finalistes pour le titre de meilleur joueur interclubs

They lit up the continent's stadiums. ✨ Here's your final shortlist for the Interclub Player of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/dQimAXBrUw — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Finalistes pour le titre de meilleur jeune joueur

The up and coming stars. 🌟 The final shortlist for Young Player of the Year (MEN) award is out.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/rdT1ezzLqW — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Finalistes pour le titre de meilleur gardien

Your final shortlist for Goalkeeper of the Year (MEN) award is here. 🧤 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/Hio7oWQU5k — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Finalistes pour le titre de meilleur sélectionneur

Africa's finest. The final shortlist for Coach of the Year (MEN) award is here. #CAFAwards2023 pic.twitter.com/AaEOiLtm3j — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Finalistes pour le titre de meilleure équipe nationale

The final shortlist for National Team of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/zopCO8zoKk — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Finalistes pour le titre de meilleur club de l’année

The final shortlist for Club of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/Wd0RPq1rmQ — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

J.S

17 novembre 2023 par