Découvrez les stars annoncées aux concerts de ‘’Vodun Days’’

De grands noms de la musique béninoise et africaine sont annoncés aux concerts du festival ‘’Vodun Days’’, grand évènement culturel, jamais organisé au Bénin à l’occasion de la fête des religions endogènes.

La fête des religions endogènes, célébrée le 10 janvier de chaque année au Bénin se réinvente à Ouidah dès l’année 2024, avec les ‘’Vodun Days’’ ; grand évènement culturel qui permet de révéler la richesse des arts et des cultures liés au Vodun. La programmation cultuelle et culturelle exceptionnelle élaborée pour l’occasion, prend en compte deux géants concerts animés par de grands noms de la musique béninoise et africaine.

Sont annoncés sur scène le 09 janvier 2024 à partir de 19h, veille des manifestations officielles, KOFFI OLOMIDÉ, le roi de la Rumba congolaise ; YEMI ALADÉ, la star nigériane.

Les artistes, TENI, TABOU COMBO, PÉPÉ OLEKA, JAH BABA, LES TERIBA, GARDY GIRAULT, et MAKSAENS DENIS seront également sur scène pour un spectacle show et époustouflant.

Le lendemain, 10 janvier à partir de 22h, démarre le grand concert traditionnel. Sur scène pour égayer le public, l’homme-orchestre, SAGBOHAN DANIALOU, et plusieurs artistes, notamment, NORBERKA, AYODÉLÉ, FRÈRES TOTIN, et les FRÈRES GUÈDÈHOUNGUÈ. KOFO THE WONDERMAN, WOOD SOUND, et de NOUSSOÏ seront également de la partie.

Les ‘’Vodun Days’’, c’est deux jours de manifestation cultuelle et culturelle pour révéler au monde, les arts, la culture et la spiritualité Vodun.

30 décembre 2023 par ,