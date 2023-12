Découvrez les 25 meilleurs employeurs en Afrique en 2023

AgencyBest Places to Work a annoncé aujourd’hui les 25 employeurs les plus performants en Afrique au titre de l’année 2023. Le programme a récemment dressé sa liste annuelle sur la base de l’évaluation de plus de 500 organisations opérant sur l’ensemble du continent. Les résultats de cette année indiquent que les organisations les plus performantes en Afrique ont continué à investir dans la promotion de collaborateurs très engagée, avec un score d’engagement moyen de 80 %, soit 1 point de moins que la moyenne de l’année dernière et 16 points de plus que la moyenne du continent, qui est de 64 %. En outre, l’augmentation du nombre d’entreprises participantes en Afrique démontre l’engagement des organisations africaines à donner la priorité à la satisfaction et au bien-être des collaborateurs.

Pour cette édition, c’est Novo Nordisk, une entreprise pharmaceutique mondiale, qui arrive en tête du classement, suivie d’AstraZeneca, une entreprise biopharmaceutique de premier plan qui opère dans plusieurs pays d’Afrique. Les Eaux Minérales d’Oulmès, une entreprise leader dans le domaine de l’eau en bouteille, occupe la troisième place. Pour être prises en considération, les entreprises doivent être identifiées comme des employeurs exceptionnels dans au moins un des pays du continent.

Le classement a été établi sur la base des feedbacks formulées par les collaborateurs dans le cadre d’enquêtes anonymes, ainsi que d’une évaluation des ressources humaines comparant les pratiques de gestion RH aux meilleurs standards en matière de condition de travail. La liste des 25 premières entreprises est constituée de :

Novo Nordisk

AstraZeneca

Les Eaux Minérales d’Oulmès

Allianz Trade

BSH

Konecta Group

Alten

MoneyGram

Mass Analytics

Lundbeck

Schneider Electric

Armatis

CMS Company

eHealth Africa

Beko

Faderco

Société Générale Africa Technologies & Services

Kepler Technologies

Madaef

British American Tabacco

Cipla

Ecobank

Paratus

Kitea

Global ENR

« La performance des meilleurs employeurs d’Afrique de cette année a été supérieure à celle du marché dans plusieurs indicateurs de la performance RH qui ont mis en évidence leur forte culture axée sur les objectifs et leur capacité d’exécution. Ces entreprises ont réussi à être réactives et agiles, à maintenir des niveaux élevés d’engagement des collaborateurs et à favoriser une culture dans laquelle les employés restent et deviennent des ambassadeurs de la marque. » a déclaré Hamza Idrissi, responsable du programme Best Places to Work in Africa.

Chaque année, le programme s’associe à de nombreuses organisations en Afrique, dans différents secteurs d’activité, afin de les aider à évaluer, comparer et améliorer leurs pratiques en matière de ressources humaines et à accéder aux outils ainsi qu’à l’expertise dont elles ont besoin pour apporter des changements efficaces et durables dans leurs organisations.

