mercredi, 21 janvier 2026 -

746 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Assemblée nationale

Découvrez les 109 députés de la 10e législature




La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier 2026. Ces résultats très proches des grandes tendances annoncées par la Commission électorale nationale autonome (CENA), entérinent la victoire du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), avec 60 députés contre 49 députés pour le Bloc républicain (BR). Ces élus du peuple seront installés le 8 février prochain.

Découvrez les 109 députés de la 10e législature au Bénin

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




L’ordre des duos fixé sur le bulletin unique de la Présidentielle


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le positionnement des duos de candidats à la présidentielle du 12 avril (…)
Lire la suite

Seuls les médias « légaux » peuvent prétendre aux marchés publics


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a (…)
Lire la suite

Le Japon renforce les secours au Bénin avec 10 ambulances


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parc automobile de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) (…)
Lire la suite

Louis Vlavonou distingué par la GOPAC


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale, 9è législature, Louis Gbèhounou (…)
Lire la suite

Un recrutement de 750 jeunes militaires annoncé pour 2026


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’armée béninoise procède au renforcement de ses effectifs. Un (…)
Lire la suite

Les FAB annoncent le recrutement de 100 spécialistes au titre de (…)


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du renforcement des effectifs des Forces armées (…)
Lire la suite

60 députés UP-R et 49 BR


17 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La Cena vient de rendre public les résultats provisoires des élections (…)
Lire la suite

Hommage au Quartier-maître Jean-Baptiste Dotou


17 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un hommage a été rendu, ce samedi 17 janvier 2026, au quartier-maître (…)
Lire la suite

Bio Tchané au domicile de l’ex président Soglo


17 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de (…)
Lire la suite

Le PAC renforce sa coopération avec les Garde-Côtes américains


16 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Port Autonome de Cotonou (PAC) a accueilli les 14 et 15 janvier (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo aux côtés des enfants vulnérables


16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, Angélique Kidjo, a achevé, (…)
Lire la suite

La Cour promet les résultats 72h après les chiffres certifiés de la CENA


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle s’est engagée, jeudi 15 janvier 2026, à (…)
Lire la suite

Un nouvel ambassadeur indien au Bénin


15 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Abhishek SINGH est le nouvel ambassadeur de l’Inde au Bénin. Il a (…)
Lire la suite

Incertitude autour du transfert des marchands de Dantokpa à la date butoir


15 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le transfert annoncé des marchands du marché international de Dantokpa (…)
Lire la suite

Une autorisation préalable avant de fournir le service " WIFI ZONE"


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’exercice de toute activité de fourniture ou de vente de services de (…)
Lire la suite

UBA BENIN, BANQUE DE L’ANNEE 2025 AU BENIN


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Une autre étoile pour UBA Bénin ! La filiale du Groupe United Bank for (…)
Lire la suite

156 personnalités promues/nommées dans l’Ordre national


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par décret présidentiel en date du 03 décembre 2025, le Grand Maître (…)
Lire la suite

Le procès du député Soumaïla S. Boké renvoyé au 24 février


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Soumaïla Sounon Boké, membre du parti d’opposition Les (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires