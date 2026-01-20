La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier 2026. Ces résultats très proches des grandes tendances annoncées par la Commission électorale nationale autonome (CENA), entérinent la victoire du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), avec 60 députés contre 49 députés pour le Bloc républicain (BR). Ces élus du peuple seront installés le 8 février prochain.

Découvrez les 109 députés de la 10e législature au Bénin

20 janvier 2026 par ,