Découvrez le parc de l’Ambassade de France le 22 mai

L’Ambassade de France au Bénin organise des portes ouvertes, à l’occasion de la journée internationale de la diversité biologique du 22 mai 2023.

Une biodiversité riche à l’Ambassade de France. Le parc de l’Ambassade abrite plus de 80 espèces végétales et plus d’une vingtaine d’espèces d’oiseaux. Elle ouvre ses portes le lundi 22 mai 2023, à l’occasion de la journée internationale de la biodiversité. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site de l’Ambassade. Les créneaux ouverts sont : de 7 h à 8 h ; de 8 h à 9 h ; de 17 h 30 à 18 h 30 ; de 18 h 30 à 19 h 30. Le nombre de places est limité à 200 (10 groupes de 20 personnes). Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés. Les visiteurs seront guidés par des spécialistes pour découvrir les nombreuses espèces de plantes et d’oiseaux.

