Découvrez le jeu amusant de YAYI à l’occasion de la Pâques

L’ancien président de la République, Boni YAYI révèle ses talents artistiques. Guitare à la main, et devant un microphone, il a fredonné une belle mélodie religieuse à l’occasion de la solennité de la Pâques. De quoi égayer la communauté chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ, sauveur du monde.

Boni YAYI dans la ferveur de la joie pascale. Guitare à la main, et devant un microphone, il chante et loue le Seigneur.

Tout joyeux, bénissons le Seigneur,

Chantons et célébrons ses louanges,

Adorons avec foi le sauveur ; sont entre autres les paroles contenues dans le morceau qu’à fredonné l’ex chef d’État.

Suivre la vidéo de Boni YAYI

9 avril 2023 par ,