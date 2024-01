Déclaration du président Joe Biden sur l’attaque aérienne de la Russie contre l’Ukraine

Le président des Etats-Unis Joe Biden a fait une déclaration sur l’attaque aérienne de la Russie contre l’Ukraine.

La Maison-Blanche

Le 29 décembre 2023

La Russie a lancé dans la nuit son plus grand assaut aérien contre l’Ukraine depuis le début de la guerre. Ce bombardement massif à l’aide de drones et de missiles, y compris de missiles hypersoniques, a frappé des villes et des infrastructures civiles dans toute l’Ukraine. Ces frappes auraient touché une maternité, un centre commercial et des zones résidentielles, tuant des innocents et en blessant des dizaines d’autres. Cela rappelle brutalement au monde qu’après près de deux ans de cette guerre dévastatrice, l’objectif de Poutine reste inchangé. Il entend anéantir l’Ukraine et soumettre son peuple. Il faut l’arrêter.

Face à cette attaque brutale, l’Ukraine a déployé les systèmes de défense aérienne que les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires ont livrés à l’Ukraine au cours de l’année écoulée, afin d’intercepter et de détruire un grand nombre de missiles et de drones. Le peuple américain peut être fier des vies que nous avons contribué à sauver et du soutien que nous avons apporté à l’Ukraine dans la défense de son peuple, de sa liberté et de son indépendance. Mais à moins que le Congrès ne prenne des mesures urgentes lors de l’année à venir, nous ne serons pas en mesure de continuer à envoyer les armes et les systèmes de défense aérienne vitaux dont l’Ukraine a besoin pour protéger son peuple. Le Congrès doit intervenir et agir sans plus tarder.

Les enjeux de ce combat vont bien au-delà de l’Ukraine. Ils portent sur l’ensemble de l’Alliance de l’OTAN, la sécurité de l’Europe et l’avenir des relations transatlantiques. Poutine n’a pas seulement tenté de détruire l’Ukraine, il a également menacé certains de nos alliés de l’OTAN. Lorsqu’on laisse des dictateurs et des autocrates en faire à leur guise en Europe, le risque d’implication directe des États-Unis s’accroît. Et les conséquences se répercutent dans le monde entier. C’est pourquoi les États-Unis ont rallié une coalition de plus de 50 pays pour soutenir la défense de l’Ukraine. Nous ne pouvons pas abandonner nos alliés et nos partenaires. Nous ne pouvons pas abandonner l’Ukraine. L’histoire jugera sévèrement ceux qui ne répondent pas à l’appel de la liberté.

