🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Carnet noir

Décès du trésorier général du SYNTRA-HAAC




Le trésorier général du SYNTRA-HAAC et assistant au protocole du président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Florent Ahovissi, est passé de vie à trépas ce mercredi 18 février 2026.

Florent Ahovissi n’est plus. Le trésorier général du SYNTRA-HAAC est décédé des suites d’un malaise survenu à son lieu de travail. Il est décédé au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM).

20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Un mort et une blessée à Cocotomey


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Un accident de la route survenu ce vendredi 20 février 2026 à (…)
Une vingtaine d’individus interpellés pour trafic de produits psychotropes


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ouidah dans le département de l’Atlantique, l’action conjuguée des (…)
Un orpailleur interpellé à Ouaké avec du chanvre indien


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat frontalier de Police de Madjatom, dans la (…)
Un mort et un blessé dans un accident


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi 16 février (…)
3 morts dans un accident ce samedi


14 février 2026 par Marc Mensah
3 personnes circulant sur une motocyclette ont été tuées, samedi 14 (…)
Une cargaison de boissons en sachet plastique saisie


13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo ont (…)
63 personnes dont 38 travailleuses de sexe arrêtées à Godomey


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le commissariat d’arrondissement de Godomey, dans la commune (…)
Un trafiquant de faux médicaments arrêté après une infraction routière


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un motocycliste roulant sans casque a brulé les feux tricolores à (…)
Le Bénin se dote d’une stratégie à l’horizon 2031


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère du numérique et de la digitalisation, en partenariat avec (…)
Un mort et des blessés après une explosion à Koussiguou


10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’exploitation illégale de l’or continue de faire des victimes à (…)
Un véhicule volé à Ouidah retrouvé à Bohicon


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le commissariat de l’arrondissement d’Avogbana, dans la commune de (…)
Un homme meurt par électrocution à Bohicon


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au quartier Zakpo Adamè Ahito à Bohicon, un homme est mort électrocuté (…)
1 bus de Baobab Express brûlé, 1 mort et des blessés


5 février 2026 par Marc Mensah
Un bus de transport en commun de la compagnie Baobab Express a été (…)
Un homme jugé pour vol de vivres d’une cantine scolaire


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une affaire de vol de vivres dans une école a été examinée ce mardi 03 (…)
Il agresse 2 femmes dans un bar pour boisson impayée et se retrouve en (…)


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Interpellé dans un bar alors qu’il avait consommé sans payer, un (…)
L’Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants créée


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, une Agence pour l’assistance au retour des Afro-descendants (…)
Ce que Les béninois souhaitent voir Patrice Talon faire après son départ


27 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
A la veille de son départ du Palais de la Marina en 2016, Boni Yayi (…)
Des ‘’morguiers’’ risquent 08 ans de prison pour trafic d’organes humains


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cinq (05) personnes poursuivies dans le dossier des ossements humains (…)
