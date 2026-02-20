Décès du trésorier général du SYNTRA-HAAC

Le trésorier général du SYNTRA-HAAC et assistant au protocole du président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Florent Ahovissi, est passé de vie à trépas ce mercredi 18 février 2026.

Florent Ahovissi n’est plus. Le trésorier général du SYNTRA-HAAC est décédé des suites d’un malaise survenu à son lieu de travail. Il est décédé au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM).

