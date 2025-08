Le roi Onikoyi de Porto-Novo n’est plus. Il a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche 03 au lundi 04 août 2025.

Porto-Novo en deuil. Le roi Onikoyi de la ville capitale a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche 03 au lundi 04 août 2025. L’information perçue au départ comme une rumeur, a été confirmée suite à certains messages de condoléances publiés sur les réseaux sociaux.

« Je viens d’apprendre avec consternation le décès du roi Onikoyi de Porto-Novo. Décès survenu dans la nuit du dimanche au lundi 04 août 2025. Qu’Allah lui fasse miséricorde et qu’il lui accorde sa félicité céleste », a écrit Moukaram Badarou, ancien préfet des départements de l’Ouémé et du Plateau.

Comme lui, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a laissé un message sur sa page Faceook. « Le Bénin perd en lui une figure éminente de la royauté, un homme de tradition, de dialogue et d’engagement pour la promotion de la chefferie traditionnelle dans notre pays », a-t-il écrit.

4 août 2025 par ,