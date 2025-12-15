Décès du promoteur de l’université privée Houdégbé

Le Professeur et ancien député Octave Cossi Houdégbé est passé de vie à trépas. L’annonce a été faite ce lundi 15 décembre 2025.

Décès de l’homme politique béninois Octave Cossi Houdégbé. L’ancien député et promoteur de l’université privée Houdégbé North American University of Benin (HNAUB) est décédé à l’âge de 80 ans. Le défunt a occupé plusieurs postes en République centrafricaine sous le président André Kolingba à partir de 1981. Il a été chargé de mission du Président de la République ; Secrétaire d’Etat du Président de la République, Chargé des Affaires Financières et Economiques ; Président du Conseil d’Administration des Lignes Centrafricaines et ministre Résident de la NANA-MEMBERE. Il a aussi occupé les postes de Secrétaire d’Etat du Président de la République ; délégué au Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Hydrauli­que et ministre Conseiller du Président de la République, Chargé des Dossiers de l’Economie et Finances, avec rang et Prérogatives de Ministre d’Etat. Octave Cossi Houdégbé est aussi le président fondateur de Houdégbé North American University au Ghana.

Il a été élu député à l’Assemblée nationale du Bénin, 7e et 8e législature. Marié et père de plusieurs enfants, Octave Houdégbé porte aussi le titre de Sa Majesté Dada Awignan Médjèmadokokpon. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques telles que Commandeur de l’ordre des Palmes Académiques ; Commandeur de l’Ordre du Mé­rite Centrafricain ; Grand Officier, Cordon Rouge de l’Etoile Brillante de Chine et Docteur Honoris Causa (HNAUB).

Les condoléances au domicile du défunt au quartier Akpakpa CENSAD débutent le 29 décembre 2025.

