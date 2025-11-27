jeudi, 27 novembre 2025 -

1025 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Carnet noir

Décès du manager Hervé Tobacco




Le manager Hervé Nzeuya Tchuingoua bien connu dans le showbiz béninois n’est plus. Son décès a été annoncé ce jeudi 27 novembre 2025.

Décès de Hervé Nzeuya Tchuingoua surnommé Hervé Tobacco ou encore le roi de la nuit. Originaire du Cameroun, il s’est installé depuis des années à Cotonou (Bénin). Il a dirigé une discothèque très fréquentée à Cotonou avant de mettre en place sa boîte ‘’Herve Tobacco Night-Club’’. Il est connu des promoteurs d’événements, artistes et acteurs du showbiz béninois.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso




L’Assurance maladie obligatoire pour les salariés sous peine d’amende (…)


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n°2025-672 du 29 octobre 2025 « définit les modalités de mise (…)
Lire la suite

Alafiarou, Koda, Agbassa et Koko raccordés à l’eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
Lire la suite

Près de 20.000 habitants de Zaffé desservis en eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’arrondissement de Zaffé, dans la commune de Glazoué, a accueilli les (…)
Lire la suite

90,6 milliards FCFA pour le ministère de l’intérieur


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou (…)
Lire la suite

L’ANPT recrute un spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques (ANPT) recrute un(e) (…)
Lire la suite

8, 9 et 10 janvier pour célébrer culture et spiritualité Vodun


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Ouidah accueille du 8 au 10 janvier, l’édition 2026 des Vodun Days. (…)
Lire la suite

Un conducteur de taxi-moto poignardé à mort


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un drame survenu, lundi 24 novembre 2025 à Hêvié, dans la commune (…)
Lire la suite

Armand Assogbaga à la tête du Centre de formation militaire de Bembèrèkè


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre de formation militaire de Bembèbèrèkè est désormais dirigé (…)
Lire la suite

Lancement des 16 Jours d’Activisme contre les violences basées sur le genre


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Femme a procédé ce mercredi 25 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Voici les Records Guinness détenus par le Bénin


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin s’apprête à relever un nouveau défi culinaire d’envergure (…)
Lire la suite

Un vendeur de “bouteille magique” interpellé à Allada


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un présumé escroc spécialisé dans la vente d’objets mystiques destinés (…)
Lire la suite

Collecte des données de la 3e édition de l’enquête sur les conditions (…)


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) (…)
Lire la suite

AFG Assurances Bénin distribue plus d’un million FCFA chaque Semaine !


22 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
AFG Assurances Bénin révolutionne l’expérience client en transformant (…)
Lire la suite

Les 6 recettes du Bénin et ses 3 ingrédients secrets


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
No
Lire la suite

Fabroni Yɔclounon, le jeune Béninois déterminé à intégrer le fɔngbè (…)


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À 30 ans, Fabroni Bill Yɔclounon s’est donné la mission ambitieuse : (…)
Lire la suite

Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025


19 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 (…)
Lire la suite

Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Le Gouvernement adopte une nouvelle politique de protection de l’enfant


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires