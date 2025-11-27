Décès du manager Hervé Tobacco

Le manager Hervé Nzeuya Tchuingoua bien connu dans le showbiz béninois n’est plus. Son décès a été annoncé ce jeudi 27 novembre 2025.

Décès de Hervé Nzeuya Tchuingoua surnommé Hervé Tobacco ou encore le roi de la nuit. Originaire du Cameroun, il s’est installé depuis des années à Cotonou (Bénin). Il a dirigé une discothèque très fréquentée à Cotonou avant de mettre en place sa boîte ‘’Herve Tobacco Night-Club’’. Il est connu des promoteurs d’événements, artistes et acteurs du showbiz béninois.

