Décès du conseiller communal, Dega Konaté Agossou

Deuil à la municipalité de Sèmè-Podji. Le conseiller communal, Dega Konaté Agossou n’est plus. Il a rendu l’âme vendredi 6 février 2026, des suites d’une longue période de convalescence. L’information a été confirmée par le conseil communal à travers un communiqué en date du lundi 9 février 2026.

Le regretté, a-t-on appris, est acteur de la bonne gouvernance, très connu pour sa rigueur budgétaire et le développement économique. Il occupait jusqu’à son décès, le poste de président de la Commission permanente des affaires économiques et financières.

