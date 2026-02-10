mardi, 10 février 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou    

Commune de Sèmè-Podji

Décès du conseiller communal, Dega Konaté Agossou




Dega Konaté Agossou, conseiller communal à la mairie de Sèmè-Podji est décédé vendredi 6 février 2026.

Deuil à la municipalité de Sèmè-Podji. Le conseiller communal, Dega Konaté Agossou n’est plus. Il a rendu l’âme vendredi 6 février 2026, des suites d’une longue période de convalescence. L’information a été confirmée par le conseil communal à travers un communiqué en date du lundi 9 février 2026.
Le regretté, a-t-on appris, est acteur de la bonne gouvernance, très connu pour sa rigueur budgétaire et le développement économique. Il occupait jusqu’à son décès, le poste de président de la Commission permanente des affaires économiques et financières.

F. A. A.

10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




