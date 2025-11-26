Décès du chantre Félix Didolanvi

Le chantre Félix Didolanvi alias “Pêcheur”, est décédé mardi 25 novembre 2025 dans sa 92ᵉ année.

Deuil au sein de l’Église du Christianisme céleste du Bénin. Le vénérable Suprême Évangéliste Félix Didolanvi s’en est allé. Son décès a été annoncé ce mardi. Félix Didolanvi est une figure emblématique du Gospel béninois. « Il a consacré sa vie au service du Seigneur à travers la musique sacrée. (…) Son départ laisse un grand vide, mais son héritage, lui, demeure : un engagement sans faille, un amour profond pour la louange, et une empreinte indélébile dans l’histoire musicale de notre église », écrit le président Chargé Paroissial d’Akpakpa Centre dans une publication sur Facebook.

A.A.A

