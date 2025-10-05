mardi, 7 octobre 2025 -

Carnet noir

Décès du Secrétaire exécutif de Péhunco




Le Secrétaire Exécutif de la commune de Péhunco, Tchoumon Bani Matchoudo, est décédé dans la soirée du samedi 4 octobre 2025, aux environs de 20 heures à Parakou.

La commune de Ouassa-Péhunco est en deuil. Le Maire de la commune a annoncé le décès prématuré de Bani Matchoudo, Secrétaire exécutif. Son décès est survenu samedi 4 octobre 2025 aux environs de 20 heures à Parakou. Selon les informations, il a pris part dans la matinée, à la soirée d’investiture du duo de la mouvance présidentielle au stade municipal de Parakou.
Quelques jours avant sa disparition, il aurait confié jeudi dernier à des proches qu’il souffrait des douleurs au niveau des côtes.
Son départ brutal laisse un vide immense au sein de l’équipe municipale, mais aussi dans toute la communauté de Péhunco, qu’il a servie avec dévouement. L’enterrement a lieu ce dimanche 5 octobre à 9 heures à Gogounou.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

5 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso




