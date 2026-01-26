lundi, 26 janvier 2026 -

403 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Département du Borgou

Décès du 1er adjoint au maire de Pèrèrè




Le 1er adjoint au maire de la commune de Pèrèrè, Zakaria Yarou Kpinro est décédé ce samedi 24 janvier 2026. Il a été inhumé ce dimanche 25 janvier à Gounkparè.

Zakaria Yarou Kpinro, 1er adjoint au maire de la commune de Pèrèrè est décédé ce samedi 24 janvier. Le défunt est candidat aux élections communales de 2026 dans l’arrondissement de Guinagourou. Selon les informations, il est décédé des suites d’une courte maladie. L’homme politique a été inhumé dimanche 25 janvier dans son village natal de Gounkparè, arrondissement de Guinagourou.

A travers un communiqué, la Haute Direction Politique de l’UP-R a rendu hommage à un « responsable exemplaire » et présenté ses condoléances à la famille biologique.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




201 milliards FCFA de la BID pour la route Godomey-Ouidah-Hillacondji


26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin obtient 201 milliards FCFA de la Banque Islamique de (…)
Lire la suite

Un homme recherché pour avoir tué son enfant


25 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un père de famille est accusé d’avoir ôté la vie à son propre fils. Le (…)
Lire la suite

Plus de 740 000 participants à Ouidah pour les Vodun Days 2026


25 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2026 des Vodun Days à Ouidah du 8 au 10 janvier a enregistré (…)
Lire la suite

L’INF recrute des prestataires pour l’exécution du budget 2026


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’exécution du budget 2026, l’Institut National de la (…)
Lire la suite

Une représentation féminine encore à minima


21 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle a proclamé lundi 19 janvier 2026, les (…)
Lire la suite

Un centre de transfert de déchets à Akogbato


21 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 21 janvier 2026, le gouvernement (…)
Lire la suite

Le Japon renforce les secours au Bénin avec 10 ambulances


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parc automobile de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) (…)
Lire la suite

Le Tchad ouvre son ambassade au Bénin


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Ambassade de la République du Tchad au Bénin, compétente également (…)
Lire la suite

La CENA lance le recrutement des agents électoraux


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse, ce mardi 20 février 2026, la (…)
Lire la suite

Un recrutement de 750 jeunes militaires annoncé pour 2026


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’armée béninoise procède au renforcement de ses effectifs. Un (…)
Lire la suite

Les FAB annoncent le recrutement de 100 spécialistes au titre de (…)


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du renforcement des effectifs des Forces armées (…)
Lire la suite

Intégralité de la décision de la CENA


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis de la mouvance présidentielle BR et UP-R sont les seuls (…)
Lire la suite

Hommage au Quartier-maître Jean-Baptiste Dotou


17 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un hommage a été rendu, ce samedi 17 janvier 2026, au quartier-maître (…)
Lire la suite

Bio Tchané au domicile de l’ex président Soglo


17 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de (…)
Lire la suite

Brice Kokou Allowanou arbore son galon d’Inspecteur Général de Police


16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Promu Inspecteur Général de Police de 2ème Classe en Conseil des (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo aux côtés des enfants vulnérables


16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, Angélique Kidjo, a achevé, (…)
Lire la suite

La Cour promet les résultats 72h après les chiffres certifiés de la CENA


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle s’est engagée, jeudi 15 janvier 2026, à (…)
Lire la suite

La distribution des factures d’enlèvement de déchets démarre le 19 jan 2026


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) informe (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires