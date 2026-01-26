Décès du 1er adjoint au maire de Pèrèrè

Le 1er adjoint au maire de la commune de Pèrèrè, Zakaria Yarou Kpinro est décédé ce samedi 24 janvier 2026. Il a été inhumé ce dimanche 25 janvier à Gounkparè.

Zakaria Yarou Kpinro, 1er adjoint au maire de la commune de Pèrèrè est décédé ce samedi 24 janvier. Le défunt est candidat aux élections communales de 2026 dans l’arrondissement de Guinagourou. Selon les informations, il est décédé des suites d’une courte maladie. L’homme politique a été inhumé dimanche 25 janvier dans son village natal de Gounkparè, arrondissement de Guinagourou.

A travers un communiqué, la Haute Direction Politique de l’UP-R a rendu hommage à un « responsable exemplaire » et présenté ses condoléances à la famille biologique.

A.A.A

