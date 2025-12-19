Décès de l’ex-ministre Gatien Houngbédji

L’ancien ministre béninois du Commerce et ancien Haut Commissaire à la Solidarité Nationale, Gatien Houngbédji est passé de vie à trépas, jeudi 18 décembre 2025 en France.

Gatien Houngbédji n’est plus. Son décès est survenu en France ce jeudi 18 décembre, jour de son anniversaire. Le défunt âgé de 76 ans a été ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme sous le président Mathieu Kérékou. Il a été plusieurs fois candidat à l’élection présidentielle au Bénin notamment en 1991, 2001 et 2006.

