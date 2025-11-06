Décès d’un candidat pour les communales 2026

Le candidat titulaire sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau pour les prochaines élections communales, Léopold Zinsou est passé de vie à trépas ce jeudi 6 novembre 2025.

Décès de l’ancien conseiller municipal d’Abomey-Calavi, Léopold Zinsou. Il est candidat titulaire sur la liste UP-R dans l’arrondissement de Godomey pour les élections communales de 2026. Selon les informations, il est décédé ce jeudi des suites d’une crise.

