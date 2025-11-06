vendredi, 7 novembre 2025 -

Carnet noir

Décès d’un candidat pour les communales 2026




Le candidat titulaire sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau pour les prochaines élections communales, Léopold Zinsou est passé de vie à trépas ce jeudi 6 novembre 2025.

Décès de l’ancien conseiller municipal d’Abomey-Calavi, Léopold Zinsou. Il est candidat titulaire sur la liste UP-R dans l’arrondissement de Godomey pour les élections communales de 2026. Selon les informations, il est décédé ce jeudi des suites d’une crise.

A.A.A

6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Un homme assassiné par balles à son domicile


31 octobre 2025 par Marina Houénou
Bernadin Agbonouto, un commerçant âgé de 35 ans a été tué par balles (…)
Lire la suite

Un homme brulé vif pour vol d’animaux


30 octobre 2025 par Marina Houénou
Accusé de vol de ruminants à Tozoumey dans la commune de Lokossa, un (…)
Lire la suite

Le 1er novembre déclaré férié, chômé, et payé


30 octobre 2025 par Marina Houénou
La journée du 1er novembre 2025 a été déclarée fériée, chômée et payée (…)
Lire la suite

Le gouvernement salue la mémoire d’un apôtre du dialogue entre la foi (…)


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Informé du décès de Son Excellence Mgr Barthélémy ADOUKONOU, le (…)
Lire la suite

L’évêque Barthélémy Adoukonou a rejoint la maison du Père


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’église catholique romaine au Bénin est en deuil. L’évêque Barthélémy (…)
Lire la suite

17 personnes dont 7 femmes arrêtées dans des maisons closes


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, une vaste (…)
Lire la suite

04 tonnes de produits pharmaceutiques avariés saisies à Adjarra


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une équipe de patrouille nocturne du commissariat de l’arrondissement (…)
Lire la suite

Un agent de la SBEE sommé de rejoindre son poste


22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La direction générale de la Société Béninoise d’Energie Électrique (…)
Lire la suite

Deux individus arrêtés pour vol de câble en cuivre


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux individus ont été interpellés dans la nuit de ce mardi 21 octobre (…)
Lire la suite

Un incendie déclaré après une altercation à Sèmè-Podji


19 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
D’importants dégâts matériels ont été enregistrés au terme d’une course (…)
Lire la suite

Un étudiant meurt dans un accident après sa soutenance


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un jeune homme est mort dans la soirée du mercredi 15 octobre 2025 dans (…)
Lire la suite

1 mort et plusieurs blessés dans un accident à Zakpo


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit du lundi 13 octobre (…)
Lire la suite

Le Secrétaire Permanent de CONAFIL inhumé le 18 octobre prochain


9 octobre 2025 par Marina Houénou
Décédé le vendredi 3 octobre 2025, Zacharie Assogba Gbodjeydo, le (…)
Lire la suite

Trois prisonniers s’évadent au tribunal


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Trois prisonniers en attente de jugement se sont évadés dans la journée (…)
Lire la suite

Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Un voleur de canard retrouvé mort dans un puits


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Trois jours après sa disparition, un homme a été retrouvé mort dans un (…)
Lire la suite

Le corps d’une fille décapitée retrouvé à Logozohè


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le cadavre d’une fille a été retrouvé sans tête à Glazoué dans le (…)
Lire la suite

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) (…)
Lire la suite


